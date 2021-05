Una vita, Maitino Live Reunion su Youtube: ospiti Maite e Camino, ecco quando (Di sabato 22 maggio 2021) Fan di Una vita a rapporto. Venerdì 4 giugno, a partire dalle 15.30, sui canali Youtube Mi Amor Novela News e The Live House andrà infatti in onda in diretta Acacias 38 – Maitino Live Reunion, uno speciale completamente dedicato alla coppia della soap iberica formata da Camino Pasamar e Maite Zaldua. Un appuntamento imperdibile per chi è appassionato della storia d’amore tra le due donne… Leggi anche: Una vita anticipazioni: LIBERTO sfratta Maite! Acacias 38 – Maitino Live Reunion: ecco chi ci sarà Lo speciale, condotto dai volti di Donna Tv Daria Graziosi e Salvatore Sposito, è curato da MassMedia Comunicazione di Sante Cossentino, da Roberto ... Leggi su tvsoap (Di sabato 22 maggio 2021) Fan di Unaa rapporto. Venerdì 4 giugno, a partire dalle 15.30, sui canaliMi Amor Novela News e TheHouse andrà infatti in onda in diretta Acacias 38 –, uno speciale completamente dedicato alla coppia della soap iberica formata daPasamar eZaldua. Un appuntamento imperdibile per chi è appassionato della storia d’amore tra le due donne… Leggi anche: Unaanticipazioni: LIBERTO sfratta! Acacias 38 –chi ci sarà Lo speciale, condotto dai volti di Donna Tv Daria Graziosi e Salvatore Sposito, è curato da MassMedia Comunicazione di Sante Cossentino, da Roberto ...

Advertising

matteosalvinimi : Era una promessa che avevo fatto tempo fa a mamme, papà e ragazzi. Oggi è diventata REALTÀ. Uguali diritti per i So… - chetempochefa : “Beh, è uno stato d'animo particolare perché la mia lunga vita, cominciata in un modo, finisce, in un certo senso v… - amnestyitalia : Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei… - NinniMinafo : RT @Gigadesires: Un minuto di raccoglimento per l'ultimo neurone della Lucarelli anch'esso purtroppo deceduto, dopo una vita di stenti e so… - itslidss_ : Adesso capisco perché non ho una vita sociale. Con sti due che ti mangiano pure l'anima... #sangiullarixverissimo… -