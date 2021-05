Sole 24 Ore: Corte d'Appello annulla sanzione Consob a Roberto Napoletano (Di sabato 22 maggio 2021) annullata dalla Corte d'Appello di Roma la sanzione di 280 mila euro inflitta dalla Consob a Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, accusato di manipolazione informativa del mercato. ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021)ta dallad'di Roma ladi 280 mila euro inflitta dalla, ex direttore del24 Ore, accusato di manipolazione informativa del mercato. ...

Advertising

RoccisanoF : RT @alelomi: #Disney chiude i 15 negozi in Italia: a rischio il posto dei 230 addetti - Il Sole 24 ORE @sole24ore - stefano_marsi : @virginiaraggi @matteosalvinimi Sembrano anche altri in difficoltà :Virginia Raggi bocciata da sette romani su diec… - Il_Negro_ : Ce sta er sole, se pò usci' anna' al mare fa casino coll'amici, insomma perché cazzo dovemo rinchiudese nei cinema… - ansa_economia : Sole 24 Ore: Corte annulla sanzione Consob a Napoletano . 'Mancano le prove sul suo ruolo nell'aumento artificioso… - hazzashe : In sole 24 ore. Si sono smentiti dal loro solito boom? No. Lo faranno mai? NO. #BUTTER100M -

Ultime Notizie dalla rete : Sole Ore Sole 24 Ore: Corte d'Appello annulla sanzione Consob a Roberto Napoletano Annullata dalla Corte d'appello di Roma la sanzione di 280 mila euro inflitta dalla Consob a Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, accusato di manipolazione informativa del mercato. Secondo l'accusa il giornalista, in concorso con diversi manager del gruppo, avrebbe posto in essere 'pratiche commerciali e di ...

In tempi di Covid anche prendere un taxi (a Milano) diventa un'avventura Quando stiamo due ore in un parcheggio, e di questi tempi accade, sa quanti pensieri arrivano? Noi ... (Esco dal taxi, Milano è abbagliante, una giornata di sole come non se ne vedevano da tempo. E' ...

Sole 24 Ore: Corte annulla sanzione Consob a Napoletano Agenzia ANSA Lutto nel mondo dello sport. Si è spento Maurizio Pepoli Si è spento all'età di 71 anni Maurizio Pepoli, storico presidente dell'Asd Erg Siracusa ormai diventata RG Siracusa. Una vita ...

Covid in Ticino, un solo ricoverato in terapia intensiva e appena 17 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Un solo paziente in cura per il Covid nelle terapie intensive del Canton Ticino, che registra numeri sempre più bassi come i 17 nuovi contagi e il decesso nelle ultime 24 ore causati dal virus e comun ...

Annullata dalla Corte d'appello di Roma la sanzione di 280 mila euro inflitta dalla Consob a Roberto Napoletano, ex direttore del24, accusato di manipolazione informativa del mercato. Secondo l'accusa il giornalista, in concorso con diversi manager del gruppo, avrebbe posto in essere 'pratiche commerciali e di ...Quando stiamo duein un parcheggio, e di questi tempi accade, sa quanti pensieri arrivano? Noi ... (Esco dal taxi, Milano è abbagliante, una giornata dicome non se ne vedevano da tempo. E' ...Si è spento all'età di 71 anni Maurizio Pepoli, storico presidente dell'Asd Erg Siracusa ormai diventata RG Siracusa. Una vita ...Un solo paziente in cura per il Covid nelle terapie intensive del Canton Ticino, che registra numeri sempre più bassi come i 17 nuovi contagi e il decesso nelle ultime 24 ore causati dal virus e comun ...