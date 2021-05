Serie A, tris della Samp, vince il Genoa. Pari tra Crotone e Fiorentina (Di sabato 22 maggio 2021) Ultima giornata di campionato con tre anticipi con le squadre in campo senza obiettivi, con tre partite che magari interessano più per il fantacalcio ma che comunque regalano le ultime emozioni agli appassionati. La Samp ha battuto nettamente il Parma per 3-0, con un gol del solito Quagliarella al 20?. Il raddoppio al 44? con gol di Colley. Nella ripresa il tris di Gabbiadini. Ranieri lascia la Samp con un bel risultato. Vittoria anche del Genoa a Cagliari per 1-0, grazie al gol di Shomurodov al 15?. Pari per 0-0 tra Crotone e Fiorentina. Foto: Sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Ultima giornata di campionato con tre anticipi con le squadre in campo senza obiettivi, con tre partite che magari interessano più per il fantacalcio ma che comunque regalano le ultime emozioni agli appassionati. Laha battuto nettamente il Parma per 3-0, con un gol del solito Quagliarella al 20?. Il raddoppio al 44? con gol di Colley. Nella ripresa ildi Gabbiadini. Ranieri lascia lacon un bel risultato. Vittoria anche dela Cagliari per 1-0, grazie al gol di Shomurodov al 15?.per 0-0 tra. Foto: Sitodoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

