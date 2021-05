Lirica | l' Oriente fantastico di Puccini in una mostra inedita al Museo del Tessuto di Prato 2

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) - Tutto ha avuto inizio nei primi mesi del 2018, quando aldeldivenne proposto di acquisire un misterioso baule contenente materiale eterogeneo proveniente dal guardaroba del soprano pratese Iva Pacetti. Gli studi condotti dalla conservatrice del, Daniela Degl'Innocenti, hanno permesso di riconoscere in due costumi e in due gioielli di scena quelli disegnati e realizzati dal costumista del Teatro alla Scala Luigi Sapelli (in arte Caramba) per la prima assoluta dell'opera e indossati da Rosa Raisa, il primo soprano della storia a interpretare il ruolo della 'Principessa di gelo'. Partendo dallo straordinario ritrovamento, laripercorre la genesi complessiva dell'opera e il sodalizio artistico tra il grande compositore Giacomoe ...

Puccini volle affidare l'atmosfera orientale di Turandot - ambientata all'interno del palazzo della Principessa cinese " ad un artista che l'l'avesse vissuto veramente e trovò in Galileo ...... niente di strano, per chi associa Franco Battiato, da sempre, a un'idea di Medioche per ... È stato il caso, ad esempio, di Gilgamesh, l'operacomposta (musica e libretto) e messa in ...(Adnkronos) – Tutto ha avuto inizio nei primi mesi del 2018, quando al Museo del Tessuto di Prato venne proposto di acquisire un misterioso baule contenente materiale eterogeneo proveniente dal guarda ...“Grandi complimenti agli organizzatori di questa bella mostra, che rappresenta una buona occasione per tornare a respirare l’aria dei nostri musei. Siamo di fronte ad una notevole collezione del museo ...