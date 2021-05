Lady Diana, l'intervista: l'ex direttore della Bbc si dimette dalla National Gallery (Di sabato 22 maggio 2021) L'ex direttore generale della BBC Lord Hall si è dimesso da presidente della National Gallery sull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'intervista del 1995 alla principessa Diana, affidata a ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) L'exgeneraleBBC Lord Hall si è dimesso da presidentesull'onda delle proteste seguite all'inchiesta sull'del 1995 alla principessa, affidata a ...

Advertising

CorriereUmbria : Lady Diana, scandalo intervista Bbc: dimissioni ex direttore news dalla presidenza della National Gallery… - leggoit : Lady Diana, l'intervista: l'ex direttore della Bbc si dimette dalla National Gallery - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Lady Diana, ex direttore della Bbc si dimette dalla National Gallery per lo scoop con documenti falsi - MaurizioTorchi2 : RT @DiDimiero: E' finito anche il mito della BBC finora presa a modello della comunicazione di un servizio pubblico. Le rampogne e la rabbi… - ilmessaggeroit : Lady Diana, ex direttore della Bbc si dimette dalla National Gallery per lo scoop con documenti falsi -