I Santi di Domenica 23 Maggio 2021

PENTECOSTE – Solennità
Per gli Ebrei è la festa che ricorda il giorno in cui sul Monte Sinai, Dio diede a Mosè le tavole della Legge. Per la Chiesa Cattolica è la festa che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli.

San GIOVANNI BATTISTA DE' ROSSI Sacerdote
Voltaggio, Genova, 22 febbraio 1698 – 23 Maggio 1764
Nacque nel 1698 a Voltaggio, in provincia di Genova ma a 13 anni, per motivi di studio, si trasferì a Roma nella casa di uno zio sacerdote, canonico a Santa Maria in Cosmedin. A Roma frequentò il liceo presso i gesuiti del Collegio Romano avviandosi agli ordini sacri. In quel periodo fu colto dai primi attacchi di epilessia, malattia che lo avrebbe fatto soffrire per tutta la vita. Venne ordinato sacerdote l'8 marzo 1721 e da allora diede ancora più ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica Napoleone: i fatti le battaglie, l'obelisco nascente ... oggi e domani e poi nuovamente sabato 29 domenica 30 maggio, con orario di visita dalle 9 alle 12 ... La mostra nella chiesa di San Rocco è curata dallo storico e scrittore Ernesto Santi. "Dopo 200 anni ...

Duomo di Portoferraio (Parte decima) ...fedeli che si riunivano in preghiera quando per iniziativa dei calzolai si celebravano le due feste della Madonna del Rosario la prima domenica di ottobre e la festa dei patroni il 25 ottobre. (Santi ...

Domenica 23 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday 22 maggio: Sant’Elena di Laurino, la Santa Cilentana La storia. Sant’Elena nasce a Laurino nel VI secolo, da una modesta famiglia. La sua singolare vocazione si manifesta abbastanza precocemente incontrando l’ostilità dei suoi ...

Olbia, chiesa Ortodossa: domani la Santa e Divina Liturgia Olbia. È tutto pronto per domani domenica 23 maggio in via Marie Curie in zona San Nicola ad Olbia luogo in cui è stata messa una grande ...

