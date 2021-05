“I cattivi allievi di Nietzsche sono all’origine della decostruzione dell’occidente”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 maggio 2021) Sotto il nome di Friedrichtroviamo tutto e il contrario di tutto. Per più di un secolo il filosofo tedesco non ha smesso di essere reinventato, ricostruito, ristudiato, reinterpretato. Ha attratto reazionari e rivoluzionari, antiborghesi e filocapitalisti, moralisti e immoralisti, antimoderni e ipermoderni. Nel suo ultimo libro, Dans Les nietzschéens et leurs ennemis (Cerf), il celebre storico delle idee Pierre-André Taguieff li passa in rassegna, da Paul Valéry a Peter Sloterdijk, da Thomas Mann ad Albert Camus, da Stefan Zweig a Michel Foucault, da Gorki ad Althusser. Taguieff non è “contro” o “con”, ma “contro e con” lui. La tesi nuova di Taguieff è che, o meglio i suoi epigoni, è il padre dell’attuale ondata diche martella oggi in occidente. “L’ideologia ...