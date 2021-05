Grave Gioacchino Fittipaldi, investito sulla handbike: è nel team di Zanardi (Di sabato 22 maggio 2021) 22 maggio 2021 – Gioacchino Fittipaldi è rimasto coinvolto in un incidente a Rozzano mentre si allenava sulla sua handbike. Il compagno di squadra di Alex Zanardi si trova ora in prognosi riservata. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’atleta è rimasto incastrato sotto un grosso camion. Gioacchino Fittipaldi incidente Sono gravi le condizioni di Gioacchino Fittipaldi, che ora si trova all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata. L’incidente, avvenuto ieri, lo ha visto scontrarsi contro un mezzo pesante in corrispondenza della rotonda tra la ss35, viale Monte Amiata, via Gran San Bernardo e via Valleambrosia. L’impatto è stato violentissimo e l’atleta è rimasto incastrato sotto il camion. Ci sono voluti i pompieri per ... Leggi su urbanpost (Di sabato 22 maggio 2021) 22 maggio 2021 –è rimasto coinvolto in un incidente a Rozzano mentre si allenavasua. Il compagno di squadra di Alexsi trova ora in prognosi riservata. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’atleta è rimasto incastrato sotto un grosso camion.incidente Sono gravi le condizioni di, che ora si trova all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata. L’incidente, avvenuto ieri, lo ha visto scontrarsi contro un mezzo pesante in corrispondenza della rotonda tra la ss35, viale Monte Amiata, via Gran San Bernardo e via Valleambrosia. L’impatto è stato violentissimo e l’atleta è rimasto incastrato sotto il camion. Ci sono voluti i pompieri per ...

