Grande Fratello | un’amata vincitrice del reality è diventata mamma per la prima volta!

Leggi su isaechia

(Di sabato 22 maggio 2021) Federica Lepanto,della quattordicesima edizione del, èper lavolta. Ad annunciare il lieto evento della gravidanza, era stata la sua, attraverso una foto postata su Instagram. La bella infermiera – che guadagnò non pochi consensi ai tempi della sua partecipazione al game show – sta vivendo una magnifica storia d’amore con il suo compagno Cristian Piccilli. L’ultimo flirt avuto sotto i riflettori con Alessandro Calabrese, breve ma intenso, non era infatti andato a buon fine. Tra i due sono volati stracci a distanza di molto tempo, negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in una recente intervista per Nuovo Tv, l’ex gieffina aveva confessato di essere al settimo cielo e di aver scoperto di ...