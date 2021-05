Glifosato può causare Linfoma non Hodgkin: Corte d’appello conferma rischio di cancro. (Di sabato 22 maggio 2021) Il Glifosato può causare Linfoma non Hodgkin: Corte d’appello statunitense conferma il rischio di cancro. Sostanza messa ulteriormente al bando. Il Glifosato può causare Linfoma non Hodgkin: a ribadire con forza in aula di tribunale è la Corte d’appello statunitense. Attraverso la pubblicazione ufficiale (clicca qui) ha deciso quindi di dare continuità alla sentenza di primo grado, arrivata nel 2019. Il Glifosato è un erbicida, sinonimo di diserbante, sostanza chimica usata in agricoltura in maniera massiccia. Da oggi è ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Ilpuònonstatunitenseildi. Sostanza messa ulteriormente al bando. Ilpuònon: a ribadire con forza in aula di tribunale è lastatunitense. Attraverso la pubblicazione ufficiale (clicca qui) ha deciso quindi di dare continuità alla sentenza di primo grado, arrivata nel 2019. Ilè un erbicida, sinonimo di diserbante, sostanza chimica usata in agricoltura in maniera massiccia. Da oggi è ...

Il glifosato può causare il linfoma non Hodgkin, sconfitta schiacciante per la Bayer L'argomento era scottante: in primo grado la nota azienda era stata condannata per un effetto dannoso di uno dei suoi prodotti più noti, l' erbicida glifosato . Questo, secondo la sentenza, ora ...

