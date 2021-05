"Dopo quella risposta a Letta, preferisco Salvini". Clamoroso Telese dalla Gruber: che attacco al "superficiale" Draghi (Di sabato 22 maggio 2021) Puntata scoppiettante, quella di Otto e Mezzo andata in onda sabato 22 maggio su La7. Lilli Gruber ha ospitato un parterre variegato, da destra a sinistra, e ha incentrato la discussione su Mario Draghi, le tasse e la proposta di Enrico Letta che tanto sta tenendo banco a livello politico negli ultimi giorni. A far scaldare gli animi ci ha pensato Luca Telese, l'unico che ritiene giusta l'idea del segretario del Pd di introdurre una tassa di successione: in particolare la richiesta è di finanziare una dote per i giovani con una tassa fino al 20 per cento sulle eredità immobiliari che valgono 5 milioni, una misura che riguarderebbe l'1 per cento della popolazione. Mario Draghi ha risposto che non è il momento di “prendere” ai cittadini ma di “dare”, Dopodiché ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Puntata scoppiettante,di Otto e Mezzo andata in onda sabato 22 maggio su La7. Lilliha ospitato un parterre variegato, da destra a sinistra, e ha incentrato la discussione su Mario, le tasse e la proposta di Enricoche tanto sta tenendo banco a livello politico negli ultimi giorni. A far scaldare gli animi ci ha pensato Luca, l'unico che ritiene giusta l'idea del segretario del Pd di introdurre una tassa di successione: in particolare la richiesta è di finanziare una dote per i giovani con una tassa fino al 20 per cento sulle eredità immobiliari che valgono 5 milioni, una misura che riguarderebbe l'1 per cento della popolazione. Marioha risposto che non è il momento di “prendere” ai cittadini ma di “dare”,diché ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo quella La forza di Alidad Shiri: da rifugiato alla laurea Di solito, nella tesi, il laureando non può raccontare la propria storia e quella della propria ... lo si capisce anche dalle ultime parole della tesi, scritte da Alidad dopo aver ringraziato tutte le ...

Fico 'Peppino Impastato è un grande esempio per tutti' ... è stata aperta al pubblico da mamma Felicia dopo l'omicidio mafioso del figlio Peppino. 'Ci si rende conto ancora di più quanto Peppino Impastato sia assolutamente lo Stato e rappresenta quella ...

Quella strana sensazione di energia che può arrivare dopo il vaccino AGI - Agenzia Giornalistica Italia Parole buone per accompagnare la fatica comune di un nuovo inizio Un sacerdote preso ma non piegato dal Covid e una maestra in pensione che si prepara all’annunciata ed educativa «estate aperta» per i ragazzi aiutano a capire come guardare agli altri e a Dio ...

F1. La pole di Leclerc e il sorpasso di Villeneuve a Montecarlo La Ferrari torna in pole dopo due anni e lo fa a Montecarlo proprio dove quarant'anni fa il pilota canadese della Rossa di allora fu protagonista di una delle pagine più belle della storia dello sport ...

