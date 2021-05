Covid, Germania vieta ingresso da Gb per timori su varianti (Di sabato 22 maggio 2021) L'Istituto di sanità pubblica tedesco ha designato il Regno unito come area di allerta a causa delle varianti del coronavirus, in particolare quella indiana, e da domani coloro che viaggieranno da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) L'Istituto di sanità pubblica tedesco ha designato il Regno unito come area di allerta a causa delledel coronavirus, in particolare quella indiana, e da domani coloro che viaggieranno da ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, Germania vieta ingresso da Gb per timori su varianti Chiunque entri in Germania dal Regno Unito dovrà comunque sottoporsi a una quaranatena di 14 giorni anche con un test negativo. I passeggeri in transito potranno viaggiare sugli scali tedeschi senza ...

