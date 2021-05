Chelsea, Kane nel mirino: Kepa e Abraham contropartite (Di sabato 22 maggio 2021) Il Chelsea punta Harry Kane. L’attaccante del Tottenham è ormai sul punto di lasciare gli Spurs per cercare di vincere il primo trofeo che fin qui è mancato. Secondo quanto riferito da ESPN, su Kane ci sarebbero anche i blues del tedesco Thomas Tuchel. Il club londinese sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia i cartellini di Tammy Abraham e del portiere basco Kepa Arrizabalaga. Su Abraham ci sarebbero anche Milan e Roma, secondo le indiscrezioni dei media inglesi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ilpunta Harry. L’attaccante del Tottenham è ormai sul punto di lasciare gli Spurs per cercare di vincere il primo trofeo che fin qui è mancato. Secondo quanto riferito da ESPN, suci sarebbero anche i blues del tedesco Thomas Tuchel. Il club londinese sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia i cartellini di Tammye del portiere bascoArrizabalaga. Suci sarebbero anche Milan e Roma, secondo le indiscrezioni dei media inglesi. SportFace.

