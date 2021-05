Calcio: Pirlo, 'futuro? Amo questo lavoro ma non spetta a me decidere' (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Non si prendono decisioni solo in base all'ultima partita ma questo resta compito della società". Queste le parole dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, a proposito della sua eventuale conferma sulla panchina bianconera. "Mi piace fare questo lavoro quindi è normale che uno si riconfermerebbe -prosegue Pirlo- ho voglia di continuare, di lavorare con questa squadra ma lo farebbe chiunque". Sulla sua prima esperienza da allenatore l'ex centrocampista campione del Mondo con la Nazionale ha detto: "la soddisfazione più grande è il rapporto con i giocatori, che fin dal primo giorno mi hanno dato grande disponibilità e abnegazione per qualsiasi scelta facessi. La cosa che non mi è piaciuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Non si prendono decisioni solo in base all'ultima partita maresta compito della società". Queste le parole dell'allenatore della Juventus, Andrea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, a proposito della sua eventuale conferma sulla panchina bianconera. "Mi piace farequindi è normale che uno si riconfermerebbe -prosegue- ho voglia di continuare, di lavorare con questa squadra ma lo farebbe chiunque". Sulla sua prima esperienza da allenatore l'ex centrocampista campione del Mondo con la Nazionale ha detto: "la soddisfazione più grande è il rapporto con i giocatori, che fin dal primo giorno mi hanno dato grande disponibilità e abnegazione per qualsiasi scelta facessi. La cosa che non mi è piaciuta ...

