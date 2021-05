Benedetta Pilato fa il record del mondo nei 50 rana agli Europei di nuoto

(Di sabato 22 maggio 2021) Straordinaria prestazione per la sedicenne tarantina che in semifinale segna il tempo di 29’’30 e poi scoppia a piangere: «Sono felicissima, non credevo di riuscirci»

ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOO! ?????????? 29.30 nei 50 rana per Benedetta Pilato! ?? #ItaliaTeam | #Budapest2021 |… - Eurosport_IT : RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50… - Coninews : ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ??… - CarmelaFedele6 : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la stori… - Mattia_Lz : RT @matteosalvinimi: Straordinaria Benedetta Pilato, record del mondo nei 50 rana a 16 anni?????????? #Budapest2021 -

non finisce di stupire. La 16enne di Taranto ha stabilito il record del mondo nei 50 rana nel corso delle semifinali agli Europei di Budapest. Laha nuotato in 29"30 (in finale ...Straordinariache, dopo aver stabilito il nuovo primato italiano in batteria, in semifinale dei 50 rana si migliora ancora e sbriciola il record del mondo: la giovanissima tarantina ...Straordinaria impresa di Benedetta Pilato che stabilisce il record del mondo nei 50 rana col tempo di 29?30 nelle semifinali della 35esima edizione dei campionati Europei di nuoto in svolgimento alla ...Signori, oggi è si è fatta la storia. In un futuro molto lontano, Benedetta Pilato potrà raccontare quel che ha fatto ai nipotini perché il record del mondo di oggi nei 50 rana femminili, a Budapest ( ...