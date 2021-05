Awed in lacrime a ' L' Isola dei famosi' | ' Mio padre per me è fondamentale'

Advertising

infoitcultura : Isola 2021, Awed in lacrime parlando del papà: «Avrei voluto parlargli di più». Poi la sorpresa - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Isola2021, Awed in lacrime parlando del papà: «Avrei voluto parlargli di più». Poi la sorpresa - leggoit : #Isola2021, Awed in lacrime parlando del papà: «Avrei voluto parlargli di più». Poi la sorpresa - Cinzia87170353 : RT @giulietta00sad: Mamma mia quando parla Awed con quelle lacrime da coccodrillo oddio te prego #isola #faribona - giulietta00sad : Mamma mia quando parla Awed con quelle lacrime da coccodrillo oddio te prego #isola #faribona -

Ultime Notizie dalla rete : Awed lacrime

A 'L'Isola dei Famosi' ,scoppia inquando Ilary Blasi lo chiama in disparte per una sorpresa: il papà gli ha scritto una lettera in cui si dice fiero di lui. - - > Leggi Anche 'L'Isola ...- - > Leggi Ancheina 'L'Isola dei famosi': 'Mio padre per me è fondamentale' - - > Leggi Anche 'L'Isola dei Famosi', Fariba Tehrani e Myriea Stabile in nomination 'È il più bel regalo ...Isola 2021, Awed in lacrime parlando del papà: «Avrei voluto parlargli di più». Poi la sorpresa. Ogni naufrago che parla della sua esperienza in questo reality confessa che al di là del ...1:56 L'Isola dei Famosi - Rosaria vs Fariba e Miryea play 3 • di Mediaset 6:08 L'Isola dei Famosi - Fariba Tehrani finisce in nomination play 1047 • di Mediaset 1:16 L'Isola dei Famosi - Dea Miryea pl ...