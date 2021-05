Al castello della Rancia ricostruita la vita dell'uomo di diecimila anni fa (Di sabato 22 maggio 2021) TOLENTINO - Sabato prossimo 29 maggio verrà inaugurata la nuova sezione preistorica del museo Silverj di Tolentino che ha sede nel castello della Rancia. L'esposizione è interamente dedicata al sito ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 maggio 2021) TOLENTINO - Sabato prossimo 29 maggio verrà inaugurata la nuova sezione preistorica del museo Silverj di Tolentino che ha sede nel. L'esposizione è interamente dedicata al sito ...

Ultime Notizie dalla rete : castello della Al castello della Rancia ricostruita la vita dell'uomo di diecimila anni fa TOLENTINO - Sabato prossimo 29 maggio verrà inaugurata la nuova sezione preistorica del museo Silverj di Tolentino che ha sede nel Castello della Rancia. L'esposizione è interamente dedicata al sito mesolitico di Contrada Pace. Il rinvenimento risale a pochi mesi fa, quando a seguito di indagini archeologiche preventive eseguite ...

