Vincenzo De Luca non aspetta, parte con le vaccinazioni aziendali (Di venerdì 21 maggio 2021) La Campania non aspetta e si porta avanti col lavoro. O, meglio, coi vaccini sui luoghi di lavoro. La campagna di immunizzazione nelle aziende nella regione presieduta da Vincenzo De Luca è già iniziata. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo aveva indicato come data di inizio il mese di giugno, quello che, nei programmi del generale, avrebbe dato "la spallata definitiva" proprio "con l'aiuto delle aziende". Ma la Campania è partita: sono diverse e in diverse zone della regione i lavoratori che hanno già ricevuto il vaccino su iniziativa del loro datore di lavoro. "Dalla provincia di Salerno a quella napoletana, dalla piana del Sele all'area industriale di Napoli, varie aziende hanno cominciato a vaccinare i loro dipendenti", confermano ad HuffPost dallo staff del presidente regionale. Precisando: "Sempre in ...

