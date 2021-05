Via libera al decreto Sostegni bis, Di Maio: “La parola d’ordine è ripartenza” (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Sostegni bis da oltre 40 miliardi. “La parola d’ordine è ripartenza – scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – Abbiamo appena approvato in Consiglio dei Ministri un decreto da oltre 40 miliardi per continuare a sostenere le imprese, gli autonomi, i lavoratori, le famiglie. Stiamo eliminando totalmente il coprifuoco, ci stiamo avviando verso la riapertura totale e bisogna continuare a sostenere chi si trova in difficoltà”. Tra le misure approvate, previste dal Sostegni Bis, ci sono: ristori a fondo perduto e copertura per i costi fissi per le imprese che ammontano complessivamente a 15,4 miliardi; 1,6 miliardi che andranno a rifinanziare gli strumenti di sostegno ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato illeggebis da oltre 40 miliardi. “La– scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di– Abbiamo appena approvato in Consiglio dei Ministri unda oltre 40 miliardi per continuare a sostenere le imprese, gli autonomi, i lavoratori, le famiglie. Stiamo eliminando totalmente il coprifuoco, ci stiamo avviando verso la riapertura totale e bisogna continuare a sostenere chi si trova in difficoltà”. Tra le misure approvate, previste dalBis, ci sono: ristori a fondo perduto e copertura per i costi fissi per le imprese che ammontano complessivamente a 15,4 miliardi; 1,6 miliardi che andranno a rifinanziare gli strumenti di sostegno ...

