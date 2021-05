Vaccinazioni contro il covid, “Open day” a Limatola il 26 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Mercoledì 26 maggio Limatola ospiterà, presso il locale Castello, una giornata dedicata alla somministrazione del vaccino “Johnson & Johnson”. La possibilità è rivolta prioritariamente alla categoria degli over 50 e, nel caso di completamento di questa categoria, anche a quella degli over 40. Chi vorrà potrà recarsi, a partire dalle ore 9, presso la sede prestabilita munito di tessera sanitaria e di documento di identità senza necessità di prenotarsi preventivamente. Un’occasione utile per proteggere fasce sempre più ampie di popolazione. “Ringrazio il Direttore dell’Asl, dottore Gennaro Volpe – commenta il sindaco di Limatola, Domenico Parisi – per l’attenzione costante mostrata verso la nostra Comunità. Limatola accoglie con piacere questa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Mercoledì 26ospiterà, presso il locale Castello, una giornata dedicata alla somministrazione del vaccino “Johnson & Johnson”. La possibilità è rivolta prioritariamente alla categoria degli over 50 e, nel caso di completamento di questa categoria, anche a quella degli over 40. Chi vorrà potrà recarsi, a partire dalle ore 9, presso la sede prestabilita munito di tessera sanitaria e di documento di identità senza necessità di prenotarsi preventivamente. Un’occasione utile per proteggere fasce sempre più ampie di popolazione. “Ringrazio il Direttore dell’Asl, dottore Gennaro Volpe – commenta il sindaco di, Domenico Parisi – per l’attenzione costante mostrata verso la nostra Comunità.accoglie con piacere questa ...

