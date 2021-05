Roberto Baggio, tra karma e rigori: «Rincorrendo il sogno, ho capito me stesso» (Di venerdì 21 maggio 2021) California, 17 luglio 1994. Al Rose Bowl di Pasadena ci sono 36 gradi e un’umidità da togliere il fiato. Italia e Brasile si giocano ai rigori la finale di Coppa del Mondo, ventiquattro anni dopo il trionfo verdeoro in Messico. Roberto Baggio posiziona con cura la sfera sul dischetto, sa di non poter sbagliare: ha aspettato una vita questo momento, tiro dopo tiro, pallonata dopo pallonata. A volte rompendo pure le vetrate dell’officina di papà Florindo, al quale – quando era ancora un bambino – ha promesso che gli avrebbe regalato una gioia Mondiale, vendicando la delusione del 1970. Ne ha tirati a centinaia, conosce quegli undici metri come il giardino di casa sua a Caldogno, nella campagna vicentina: uno sguardo al portiere, il fischio dell’arbitro e la breve rincorsa. Alto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) California, 17 luglio 1994. Al Rose Bowl di Pasadena ci sono 36 gradi e un’umidità da togliere il fiato. Italia e Brasile si giocano ai rigori la finale di Coppa del Mondo, ventiquattro anni dopo il trionfo verdeoro in Messico. Roberto Baggio posiziona con cura la sfera sul dischetto, sa di non poter sbagliare: ha aspettato una vita questo momento, tiro dopo tiro, pallonata dopo pallonata. A volte rompendo pure le vetrate dell’officina di papà Florindo, al quale – quando era ancora un bambino – ha promesso che gli avrebbe regalato una gioia Mondiale, vendicando la delusione del 1970. Ne ha tirati a centinaia, conosce quegli undici metri come il giardino di casa sua a Caldogno, nella campagna vicentina: uno sguardo al portiere, il fischio dell’arbitro e la breve rincorsa. Alto.

Advertising

Eurosport_IT : L'inizio di una leggenda: ecco come è nato il 'Divin Codino' di Roberto Baggio ???????? ?? - juventusfc : #OnThisDay l'ultimo gol di Roberto #Baggio in bianconero ?? #ForzaJuve - juventusfcen : #OTD, Il Divin Codino, Roberto Baggio scored his final goal in ?????? #ForzaJuve - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: L'inizio di una leggenda: ecco come è nato il 'Divin Codino' di Roberto Baggio ???????? ?? - llemytheecon : Roberto + Dino Baggio. USA 1994. -