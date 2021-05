Ritirare la pensione di un morto non può essere considerato un reato, dicono i giudici della Corte di Cassazione (Di venerdì 21 maggio 2021) Una sentenza della Cassazione riguardo il percepire la pensione di un caro morto da poco tempo potrebbe ribaltare tutti i procedimenti penali di questo tipo. Tra i casi più frequenti di illeciti legati alla ricezione di aiuti statali ci sono numerosi episodi in cui la pensione di un morto è stata percepita anche dopo la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 21 maggio 2021) Una sentenzariguardo il percepire ladi un caroda poco tempo potrebbe ribaltare tutti i procedimenti penali di questo tipo. Tra i casi più frequenti di illeciti legati alla ricezione di aiuti statali ci sono numerosi episodi in cui ladi unè stata percepita anche dopo la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NinoCarlao : @GassmanGassmann Che poi tra l'altro lo Spid esiste da anni e a me ha rivoluzionato la vita burocratica tra mense s… - crazybalzano : @kimilfung @bioccolo Nel paese de “come fa la prozia Adalgisa, a 97 anni, ad avere il certificato, lo Spid, a ritir… - matt_2994 : Scusate ma se pensate che l'Inter possa fallire siete ritardati. Presentatevi all'INPS per ritirare la pensione - S4CCAROSIO : ah ma tutt? voi minorenni polemici vi vorrò vedere tra qualche anno ?? yes tell us to go ritirare la pensione che lm… - MAKEFREEUS : @pbiagiola Vero, ma cazzi degli anziani, cioè: non possiamo stare dietro a chi sta indietro. Quando vedo vecchi che… -