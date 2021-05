Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 svela le numerose opzioni di accessibilità (Di venerdì 21 maggio 2021) In occasione del Global Accessibility Awareness Day 2021 (GAAD), Insomniac Games ha condiviso l'ampio elenco di funzionalità di accessibilità che faranno parte di Ratchet & Clank: Rift Apart. Insomniac ha parlato nel dettaglio di queste funzionalità su Twitter e sulla sua pagina di supporto, dove ha anche affermato che è lo studio "dedicato alla creazione di giochi che hanno un'influenza positiva e duratura sulla vita delle persone. Ciò include lo sviluppo di titoli giocabili e inclusivi per tutti". L'elenco completo delle funzionalità di accessibilità è piuttosto ampio e potete ritrovarlo sulla pagina di supporto ufficiale di Insomniac. Alcuni dei punti salienti includono la regolazione delle modalità di fuoco, delle modalità di mira e della mira automatica, varie ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) In occasione del Global Accessibility Awareness Day 2021 (GAAD), Insomniac Games ha condiviso l'ampio elenco di funzionalità diche faranno parte di. Insomniac ha parlato nel dettaglio di queste funzionalità su Twitter e sulla sua pagina di supporto, dove ha anche affermato che è lo studio "dedicato alla creazione di giochi che hanno un'influenza positiva e duratura sulla vita delle persone. Ciò include lo sviluppo di titoli giocabili e inclusivi per tutti". L'elenco completo delle funzionalità diè piuttosto ampio e potete ritrovarlo sulla pagina di supporto ufficiale di Insomniac. Alcuni dei punti salienti includono la regolazione delle modalità di fuoco, delle modalità di mira e della mira automatica, varie ...

