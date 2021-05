Progetto di Legge sulla governance del Parco Sud, Lucente (FdI) smentisce Di Marco (M5S): «Il Pdl, non è stato ritirato. Non ha capito o da notizie false» (Di venerdì 21 maggio 2021) «Da Di Marco da mesi sentiamo solo lamentele senza uno straccio di proposta concreta e fattibile. Non ha reale interesse, perché altrimenti si sarebbe seduto al tavolo con me e le altre forze politiche. Un’altra occasione persa per lui e il M5s, ma ormai non mi aspetto più niente di diverso» Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 21 maggio 2021) «Da Dida mesi sentiamo solo lamentele senza uno straccio di proposta concreta e fattibile. Non ha reale interesse, perché altrimenti si sarebbe seduto al tavolo con me e le altre forze politiche. Un’altra occasione persa per lui e il M5s, ma ormai non mi aspetto più niente di diverso»

Advertising

Giulia08390249 : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - PESCECANEANZIO : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - ArceneLega : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - vinalfano : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - Marco1999Busa : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Legge Riforma dell'export militare. La proposta (post - Brexit) di Mulé Perciò occorre una "riflessione, non più rinviabile, per aggiornare la legge 185/90", ha detto il ... Canada e Norvegia hanno ricevuto il via libera per entrare nel progetto di mobilità Pesco (la ...

Il decreto legge 38 l'ultimo tassello per il nuovo Picco ... nel caso in cui Palazzo Civico non risponda entro i termini di legge, l'alternativa è ancora ... Con il progetto definitivo in mano, l'ente confeziona un bando entro 120 giorni. Lo Spezia Calcio ne ...

Omofobia: cosa dice il ddl Zan Altalex Nuovo ponte tra Cisanello e Riglione progetto approvato, si assegnano i lavori La passerella sull’Arno avrà una lunghezza di quasi 600 metri e sarà larga quattro. Il costo è di 3,5 milioni di euro ...

Youth inclusion, il San Raffaele cura i giovani borderline in gruppo MILANO - "Il tema affrontato è straordinariamente attuale: il disturbo borderline della personalità. Chi non ha un conoscente, amico o familiare che ha questo tipo di disturbo?". Con queste parole il ...

Perciò occorre una "riflessione, non più rinviabile, per aggiornare la185/90", ha detto il ... Canada e Norvegia hanno ricevuto il via libera per entrare neldi mobilità Pesco (la ...... nel caso in cui Palazzo Civico non risponda entro i termini di, l'alternativa è ancora ... Con ildefinitivo in mano, l'ente confeziona un bando entro 120 giorni. Lo Spezia Calcio ne ...La passerella sull’Arno avrà una lunghezza di quasi 600 metri e sarà larga quattro. Il costo è di 3,5 milioni di euro ...MILANO - "Il tema affrontato è straordinariamente attuale: il disturbo borderline della personalità. Chi non ha un conoscente, amico o familiare che ha questo tipo di disturbo?". Con queste parole il ...