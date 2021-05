Mass Effect: Legendary Edition, il multiplayer in arrivo, annunciato in estate? – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 22 maggio 2021) Mass Effect: Legendary Edition potrebbe avere il Multiplayer di Mass Effect 3 aggiunto successivamente alla raccolta, con annuncio questa estate.. Mass Effect: Legendary Edition potrebbe ricevere la modalità Multiplayer tratta da quella originale di Mass Effect 3, aggiunta in seguito al lancio della collezione e presentata forse nel corso di questa estate, in base a quanto riferito da un noto insider. L’informazione arriva da Nick “Shpeshal Ed” Baker, conduttore del podcast di XboxEra e di altre pubblicazioni, il quale si è fatto conoscere di recente per diverse ... Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021)potrebbe avere ildi3 aggiunto successivamente alla raccolta, con annuncio questa..potrebbe ricevere la modalitàtratta da quella originale di3, aggiunta in seguito al lancio della collezione e presentata forse nel corso di questa, in base a quanto riferito da un noto insider. L’informazione arriva da Nick “Shpeshal Ed” Baker, conduttore del podcast di XboxEra e di altre pubblicazioni, il quale si è fatto conoscere di recente per diverse ...

