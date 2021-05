Leclerc riporta di moda il rosso a Montecarlo

Advertising

lovingleclerc2 : RT @Gianludale27: Leclerc riporta parecchio graining alla posteriore sinistra. Gli dicono che può fare un altro push lap. Sui punti dove pe… - Gianludale27 : Leclerc riporta parecchio graining alla posteriore sinistra. Gli dicono che può fare un altro push lap. Sui punti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc riporta

Fa il miglior tempo nelle libere davanti a Sainz: "La pole è possibile". Hamilton certifica: "Ferrari molto migliorate, fa piacere" di LEO TURRINIVerstappenil fatto che la batteria si scarica troppo in fretta. 11.47 - Hamilton e Bottas ... 11.40 - La sessione di Charlesè già finita per problemi alla trasmissione. 11.39 - Sainz ...Sono stato sorpreso che sia finita così perché Monaco è speciale ed è importante girare molto. Sabato sarà molto vicino contro i nostri avversari e non sarei sorpreso se la Ferrari rimanesse così fort ...Nelle FP2 sono entrato per recuperare punti di riferimento: dopo il primo giro ho potuto fare paragoni e ho recuperato Un risultato che ha sorpreso l'intero paddock della Formula 1, compreso lo stesso ...