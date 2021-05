Latina | ordinanza concorsi Asl | Rainone a candidata ‘non si preoccupi | ci penso io'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Lei non siciio, lei basta che mi dice l'argomento”. Così Claudio, dirigente dell'Asl di, si rivolgeva a unain una telefonata intercettata nell'ambito dell'inchiesta sui presuntitruccati che ha portato agli arresti domiciliari lo stessoe Mario Graziano Esposito, con le accuse di falsità ideologica in atti pubblici e rivelazione di segreti di ufficio, entrambi in forma aggravata. Il giorno dopo aver svolto il concorso, l'8 ottobre dello scorso anno, latelefona a, che la rassicura: “Lei è quinta quindi ha vinto il concorso”. “Emerge un quadro probatorio completo – scrivono il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e il sostituto ...

E' quanto emerge dall'che ha disposto gli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, dirigente e funzionario della Asl di, nell'ambito dell'inchiesta sui ...Così un'intercettazione riportata nell'che ha disposto gli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, dirigente e funzionario della Asl di, nell'ambito dell'...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Lei non si preoccupi ci penso io, lei basta che mi dice l’argomento”. Così Claudio Rainone, dirigente dell’Asl di Latina, si rivolgeva a una candidata in una telefonata in ...Condividi questo articolo:Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Sapevano di indagini in corso e preoccupati hanno tentato di far sparire le prove dai computer. E’ quanto emerge dall’ordinanza che ha disposto gl ...