Landini | “Occorre agire sulla prevenzione”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Bisognaper evitare che la gente, nel lavoro, debba morire”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, a Eboli. Tra le altre richieste del sindacato, l’introduzione “di una patente a punti, che tradotto in italiano vuol dire che le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e di lavoro non debbano semplicemente essere sanzionate, non debbono lavorare”, evidenziasecondo cui “deve lavorare chi e’ in grado di rispettare queste norme in modo che la sicurezza sul lavoro non diventi un costo ma sia considerato un investimento, quasi un bollino di qualità. Per far questo – chiarisce – stiamo anche chiedendo che dentro alle scuole, soprattutto nelle scuole superiori che formano poi i giovani che andranno a lavorare, la materia della cultura, della ...