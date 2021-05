Lady Gaga choc | “Violentata e gettata in strada mentre ero incinta”

(Di venerdì 21 maggio 2021)si confessa in un documentario sulla salute mentale che sta facendo molto discutere: “Fu un produttore ma non faccio io nome”(Getty Images)The Me You Can’t See, il documentario dell’americana Oprah Winfrey è al primo episodio e già sta facendo parlare molto per i suoi contenuti. Dopo le nuove dichiarazioni di Harry che ha ammesso di aver fatto uso di alcol e droga per non pensare al dolore causato dalla morte della madre Diana, ancheha fatto delle confessioni shock. La diva americana ha svelato di essere stata stuprata da un produttore quando aveva diciannove anni e di essere rimastaa seguito delle violenze. Come se non bastasse fu anche abbandonata a un angolo della. Non è la prima volta che racconta di ...

