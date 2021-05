La vita in diretta, diffida per Matano: bloccati servizi su Denise Pipitone (Di sabato 22 maggio 2021) Televisione Risvolto inaspettato per il giornalista e conduttore e tutti i suoi collaboratori impegnati sul caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 Pubblicato su 21 Maggio 2021 Alberto Matano costretto a cambiare in diretta la scaletta della puntata de La vita in diretta in onda su Rai Uno venerdì 21 maggio 2021. Il giornalista e conduttore ha annunciato al suo pubblico di aver ricevuto una diffida per via di un’intervista realizzata da una sua inviata in Sicilia, a Mazara del Vallo. Intervista realizzata in merito al caso di Denise Pipitone, tornato prepotentemente all’attenzione dei media dopo la segnalazione, farlocca, della ragazzina russa Olesya Rostova. Alberto Matano ha spiegato ai suoi telespettatori di aver ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Televisione Risvolto inaspettato per il giornalista e conduttore e tutti i suoi collaboratori impegnati sul caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 Pubblicato su 21 Maggio 2021 Albertocostretto a cambiare inla scaletta della puntata de Lainin onda su Rai Uno venerdì 21 maggio 2021. Il giornalista e conduttore ha annunciato al suo pubblico di aver ricevuto unaper via di un’intervista realizzata da una sua inviata in Sicilia, a Mazara del Vallo. Intervista realizzata in merito al caso di, tornato prepotentemente all’attenzione dei media dopo la segnalazione, farlocca, della ragazzina russa Olesya Rostova. Albertoha spiegato ai suoi telespettatori di aver ...

Advertising

vitaindiretta : ++#DenisePipitone, accertamenti su un'automobile abbandonata++ Rivedi tutti gli aggiornamenti in diretta della nost… - alicedegrandiss : RT @yleniaindenial: Victoria De Angelis quando alla vita in diretta hanno chiesto il rito dei Måneskin era pronta a dire tutte le parolacce… - regole_senza : @medialife55 @fabiofabbretti Ma lui guarda Mediaset solo x lavoro. Altrimenti non guarderebbe mezzo programma di Me… - bad_decisions0 : RT @yleniaindenial: Victoria De Angelis quando alla vita in diretta hanno chiesto il rito dei Måneskin era pronta a dire tutte le parolacce… - bellatrixtibo : * Non so come ci sia finito l’ashtag della vita in diretta ma vabbè ?? -