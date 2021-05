Imprese di pulizia, riprende il corso “Pulitore Qualificato” (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la sospensione forzata dovuta alle disposizioni normative sul contrasto alla pandemia, riparte il percorso formativo per le Imprese di pulizia “Pulitore Qualificato 2021” promosso da Confartigianato Imprese Bergamo e volto all’ottenimento dell’omonimo marchio di qualità. Partito lo scorso autunno e interrotto dopo le prime lezioni, gli ultimi due appuntamenti, dal titolo “RI-FORMARSI DOPO IL COVID-19: ELABORIAMO, APPRENDIAMO E RIPARTIAMO”, saranno aperti in via eccezionale e gratuita a tutte le Imprese di pulizia associate a Confartigianato, e non soltanto agli iscritti al corso. Le due lezioni, di carattere teorico, si terranno martedì 25 maggio e martedì 8 giugno, e affronteranno gli aspetti psicologici della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la sospensione forzata dovuta alle disposizioni normative sul contrasto alla pandemia, riparte il performativo per ledi2021” promosso da ConfartigianatoBergamo e volto all’ottenimento dell’omonimo marchio di qualità. Partito lo sautunno e interrotto dopo le prime lezioni, gli ultimi due appuntamenti, dal titolo “RI-FORMARSI DOPO IL COVID-19: ELABORIAMO, APPRENDIAMO E RIPARTIAMO”, saranno aperti in via eccezionale e gratuita a tutte lediassociate a Confartigianato, e non soltanto agli iscritti al. Le due lezioni, di carattere teorico, si terranno martedì 25 maggio e martedì 8 giugno, e affronteranno gli aspetti psicologici della ...

