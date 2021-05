Il Sars - CoV - 2 si muove tra il cervello e il polmone lungo il nervo vago (Di venerdì 21 maggio 2021) Uno studio ha rilevato il percorso del virus Sars - CoV - 2 tra polmone e cervello attraverso il nervo vago . La ricerca tutta italiana è stata pubblicata sul J ournal of Neurology ed è frutto di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Uno studio ha rilevato il percorso del virus- CoV - 2 traattraverso il. La ricerca tutta italiana è stata pubblicata sul J ournal of Neurology ed è frutto di una ...

Advertising

RobertoBurioni : È incredibile la scioltezza con cui persone che non sanno letteralmente cosa sia un virus (fanno altri lavori) prev… - wireditalia : In Italia la variante indiana è la più diffusa. Ma parliamo solo delle ultime due settimane e in generale sequenzia… - Miti_Vigliero : RT @Enrige: Il mondo investirà sul potenziamento di strutture strumenti e personale sanitario? Sui mezzi pubblici, sulle classi con pochi s… - Enrige : Il mondo investirà sul potenziamento di strutture strumenti e personale sanitario? Sui mezzi pubblici, sulle classi… - StefaniaFalone : Global Health Summit, gli scienziati: “Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie. Prepararsi alle minacce futur… -