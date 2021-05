Il principe Harry dopo la morte di Diana, droga e alcool come rifugio: “Cercavo di mascherare qualcosa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il principe Harry ha parlato alla nota conduttrice americana Oprah Winfrey del suo passato, rivelando di aver vissuto periodi particolarmente difficili a causa della morte di sua madre Diana. Il secondogenito della principessa di Galles ha confessato di aver cercato rifugio nella droga e nell’alcool , per tentare di liberarsi dalle sensazioni che per anni lo hanno tenuto ostaggio di un dolore represso e mai esternato. Il principe Harry e Oprah Winfrey in una serie sui disturbi mentali A partire da oggi, sul servizio di streaming Apple Tv+ è disponibile una serie nata dalla collaborazione del principe Harry e la conduttrice americana Oprah Winfrey. dopo averli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha parlato alla nota conduttrice americana Oprah Winfrey del suo passato, rivelando di aver vissuto periodi particolarmente difficili a causa delladi sua madre. Il secondogenito dellassa di Galles ha confessato di aver cercatonellae nell’, per tentare di liberarsi dalle sensazioni che per anni lo hanno tenuto ostaggio di un dolore represso e mai esternato. Ile Oprah Winfrey in una serie sui disturbi mentali A partire da oggi, sul servizio di streaming Apple Tv+ è disponibile una serie nata dalla collaborazione dele la conduttrice americana Oprah Winfrey.averli ...

