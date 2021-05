Dopo la pandemia, bisogna educare le persone all'attività fisica (Di venerdì 21 maggio 2021) «Per tornare in forma, prima ancora di mettersi a dieta occorre muoversi». È categorico, il dottor Vincenzo Avallone, riabilitatore e psicologo clinico, già direttore del corso di laurea in Fisioterapia all'università Luigi Vanvitelli di Napoli. «Perché» spiega, «per stare in salute, bisogna essere attivi». L'intervista ad Avallone apre una serie di Panorama dedicata alla remise en forme post pandemia, realizzata da un'idea della riabilitatrice Branka Pavic in collaborazione con l'Associazione italiana di fisioterapia. Con approccio scientifico, una serie di addetti ai lavori spiegheranno, attraverso interviste e video, come recuperare il controllo del proprio corpo Dopo le restrizioni imposte dal Covid-19. Per tornare come prima e anche meglio di prima. Quali sono stati gli effetti della pandemia sul corpo delle ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 maggio 2021) «Per tornare in forma, prima ancora di mettersi a dieta occorre muoversi». È categorico, il dottor Vincenzo Avallone, riabilitatore e psicologo clinico, già direttore del corso di laurea in Fisioterapia all'università Luigi Vanvitelli di Napoli. «Perché» spiega, «per stare in salute,essere attivi». L'intervista ad Avallone apre una serie di Panorama dedicata alla remise en forme post, realizzata da un'idea della riabilitatrice Branka Pavic in collaborazione con l'Associazione italiana di fisioterapia. Con approccio scientifico, una serie di addetti ai lavori spiegheranno, attraverso interviste e video, come recuperare il controllo del proprio corpole restrizioni imposte dal Covid-19. Per tornare come prima e anche meglio di prima. Quali sono stati gli effetti dellasul corpo delle ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Ripartire dal #lavoro per accompagnare la ripresa e il ritorno all’economia ordinaria dopo la pandemia. Le misure d… - lucianonobili : Proporre un aumento di tasse in un Paese con la pressione fiscale e l’evasione dell’Italia è sbagliato. Farlo dopo… - sole24ore : A un mese esatto dall'inizio degli Esami di Stato, Piero Angela si rivolge alle studentesse e agli studenti che que… - Pasquino70 : @GuidoCrosetto Caro mio . Non fare la vittima. È il tuo ambiente e queste sono le persone che formano Per questo… - ValerioMinnella : RT @Valori_it: I ricchi prima e dopo la pandemia hanno continuato ad arricchirsi. La stragrande maggioranza dei lavoratori prima e dopo la… -