Covid | 5 218 nuovi casi nelle ultime 24 ore 218 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 218

I nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2, in 24 ore in Italia, sono 5.su oltre 269mila test. I morti per- 19, nello stesso lasso di tempo, sono. Il tasso di positività è all'1,9%. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'odierno bollettino...Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E ... Le vittime in totale sono 125.028, condecessi nelle ultime 24 ore (ieri 164). I guariti, sempre ...Covid: i nuovi casi sono 5.218, le vittime salgono a 218. Il tasso di positività è all'1,9% Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e ...Il bollettino odierno di Protezione Civile e ministero della Salute mostra un netto calo dei ricoveri sia ordinari che in terapia intensiva ...