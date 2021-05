Ciclismo: Giro d'Italia, Nizzolo vince 13/a tappa e Bernal resta in rosa (Di venerdì 21 maggio 2021) Verona, 21 mag. - (Adnkronos) - Giacomo Nizzolo vince in volata la tredicesima tappa del Giro d'Italia, la Ravenna-Verona di 198 km. Il corridore della Qhubeka Assos si impone davanti ad Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e allo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Il colombiano Egan Bernal (Ineos) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale con 45" sul russo Aleksander Vlasov (Astana). Domani 14/a frazione con partenza da Cittadella e arrivo in salita sul Monte Zoncolan dopo 205 km. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Verona, 21 mag. - (Adnkronos) - Giacomoin volata la tredicesimadeld', la Ravenna-Verona di 198 km. Il corridore della Qhubeka Assos si impone davanti ad Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e allo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Il colombiano Egan(Ineos) mantiene la magliadi leader della classifica generale con 45" sul russo Aleksander Vlasov (Astana). Domani 14/a frazione con partenza da Cittadella e arrivo in salita sul Monte Zoncolan dopo 205 km.

