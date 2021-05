Camorra, incontro in Prefettura su emergenza Napoli est (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato oggi i senatori Sandro Ruotolo e Vincenzo Presutto, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Ciro Borriello ed alcuni esponenti dell’associazionismo e delle parrocchie dell’area Est di Napoli aderenti al “Comitato di liberazione dalla Camorra”, nato per offrire un contributo al contrasto alla criminalità organizzata e per promuovere una serie di iniziative per riqualificare il territorio della periferia orientale di Napoli. Preso atto dell’importante operazione effettuata di recente dalle Forze dell’ordine con l’arresto di tre soggetti ritenuti responsabili dell’ esplosione di ordigni avvenuta nei giorni scorsi nella zona di Ponticelli, i rappresentanti del Comitato hanno illustrato una serie di richieste per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il prefetto di, Marco Valentini, ha incontrato oggi i senatori Sandro Ruotolo e Vincenzo Presutto, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Ciro Borriello ed alcuni esponenti dell’associazionismo e delle parrocchie dell’area Est diaderenti al “Comitato di liberazione dalla”, nato per offrire un contributo al contrasto alla criminalità organizzata e per promuovere una serie di iniziative per riqualificare il territorio della periferia orientale di. Preso atto dell’importante operazione effettuata di recente dalle Forze dell’ordine con l’arresto di tre soggetti ritenuti responsabili dell’ esplosione di ordigni avvenuta nei giorni scorsi nella zona di Ponticelli, i rappresentanti del Comitato hanno illustrato una serie di richieste per ...

anteprima24 : ** #Camorra, #Incontro in Prefettura su emergenza #Napoli est ** - NapoliToday : #Cronaca Camorra, è emergenza a Napoli Est: incontro in Prefettura - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #camorra, a Ponticelli (Napoli) clan sempre più aggressivi, fermi i progetti per la sicurezza del quartiere. L'allarme delle as… - TgrRai : #camorra, a Ponticelli (Napoli) clan sempre più aggressivi, fermi i progetti per la sicurezza del quartiere. L'alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra incontro Napoli, l'Arcivescovo Battaglia a Ponticelli dopo le bombe: 'Coraggio, non lasciatevi intimidire' ...alla popolazione di Ponticelli in una giornata in cui c'è anche la prima iniziativa pubblica del comitato di liberazione dalla camorra 'Disarmiamo Ponticelli'. Significativo è che per questo incontro ...

Camorra: pentito Ferraiuolo; ''I Servizi ci chiesero di tenere tutto sotto controllo'' ... e che abbia risposto che ormai, dopo tanti anni di carcere, non era più il capo Camorra e che voleva riprendere a fare il ladro come faceva da ragazzo..." . Infatti l'incontro risale al 2007, nel ...

Camorra: incontro in Prefettura su emergenza Napoli est - Campania Agenzia ANSA Camorra: incontro in Prefettura su emergenza Napoli est Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato oggi i senatori Sandro Ruotolo e Vincenzo Presutto, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Ciro Borriello ed alcuni esponenti dell'associazi ...

Camorra Ponticelli: il mancato agguato ad Austero ha inasprito la faida con i De Martino Un agguato indirizzato a Luigi Austero e saltato solo perchè la pistola dei killer si è inceppata: questo il movente che avrebbe incattivito i toni della faida in corso a Ponticelli tra i De Martino e ...

...alla popolazione di Ponticelli in una giornata in cui c'è anche la prima iniziativa pubblica del comitato di liberazione dalla'Disarmiamo Ponticelli'. Significativo è che per questo...... e che abbia risposto che ormai, dopo tanti anni di carcere, non era più il capoe che voleva riprendere a fare il ladro come faceva da ragazzo..." . Infatti l'risale al 2007, nel ...Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato oggi i senatori Sandro Ruotolo e Vincenzo Presutto, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Ciro Borriello ed alcuni esponenti dell'associazi ...Un agguato indirizzato a Luigi Austero e saltato solo perchè la pistola dei killer si è inceppata: questo il movente che avrebbe incattivito i toni della faida in corso a Ponticelli tra i De Martino e ...