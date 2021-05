Abusi sessuali sulle figlie minori | estradato dalla Scozia

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) La Polizia di Stato di Frosinone, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, a seguito di complesse e prolungate indagini, ha arrestato un uomo responsabile di violenza sessuale, reiterata nel tempo e aggravata dal vincolo genitoriale, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino. L’uomo è giunto nella serata di ieri presso l’aeroporto di Fiumicino e condotto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Cassino presso la Casa Circondariale di Rebibbia. L’arresto era stato operatopolizia scozzese lo scorso 23 dicembre in collaborazione con lo S.C.I.P. – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha fornito un decisivo supporto per l’esito dell’operazione, ottenuto anche grazie all’esatta localizzazione del soggetto ...