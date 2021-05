Tennis | operativo il comitato per le Atp Finals

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Con le firme davanti al notaio in calce all'atto costitutivo - apposte a Torino, nella Sala Colonne di Palazzo di Città - è da oggi formalmenteilper le Finali Atp di Torino, di cui fanno parte la Città di Torino, la Regione Piemonte, l'Autorità di Governo competente in materia di Sport e la Federazione Italiana. Si occuperà di coordinare e monitorare le iniziative di promozione che, dal 2021 al 2025, saranno realizzate a Torino e in Piemonte nell'ambito delle Atp, con l'obiettivo anche di favorire lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Ilper le Finali Atp è costituito dalla sindaca Chiara Appendino come Presidente, dall'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, come Vicepresidente, dall'onorevole ...