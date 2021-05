Taranto: sei arresti per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento, accuse a vario titolo Polizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Alle prime ore di questa mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone – di cui una donna – ritenuti responsabili a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cittadine straniere di nazionalità colombiana e dell’Est Europa, nonché di un cittadino brasiliano. La lunga attività investigativa ha consentito di raccogliere rilevanti elementi indiziari al fine di delineare la struttura dell’organizzazione ed i compiti di ognuno dei cinque uomini appartenenti al sodalizio criminale, dei quali quattro con pregiudizi penali. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Alle prime ore di questa mattina gli agentiSquadra MobileQuestura dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone – di cui una donna – ritenuti responsabili adidi cittadine straniere di nazionalità colombiana e dell’Est Europa, nonché di un cittadino brasiliano. La lunga attività investigativa ha consentito di raccogliere rilevanti elementi indiziari al fine di delineare la struttura dell’organizzazione ed i compiti di ognuno dei cinque uomini appartenenti al sodalizio criminale, dei quali quattro con pregiudizi penali. L'articolo ...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto: sei arresti per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento, accuse a vario titolo - TSTARANTO : Punto D/H, Ivano Pastore: 'Taranto guai a fare calcoli. Sei artefice del tuo destino' - urmysomethingLT : Ah no tu sei di Taranto rip. Vabbè t schif u stess - waitaminuteman : @ilfuturo3 Se ancora non ci sei stato, Villa Taranto a Verbania-Pallanza é vivamente consigliata - Priantonucci19 : @jungle1970 @fenice_risorta Dove sei? Io sono una brasiliana che ha sbarcato 10 anni fa a Taranto! Per questo scriv… -