Superate le difficoltà, Napoli concentrato a Castel Volturno per la partita di domenica (Di giovedì 20 maggio 2021) L’edizione odierna de “La Repubblica” si concentra sulla sfida di domenica degli azzurri contro l’Hellas Verona, valida per la qualificazione in Champions League: “Alla fine di febbraio sembrava una missione quasi impossibile e invece il Napoli ha adesso ottime possibilità di portarla a termine: contro tutto e tutti. Le enormi difficoltà incontrate e Superate obbligano Gattuso e i giocatori a tenere alta la guardia, non deve stupire il clima di concentrazione che regna a Castel Volturno, dove al centro dei pensieri c’è la partita di domenica, attesa con un mix di determinazione e impazienza. Il morale e la condizione fisica della squadra sono quasi al top”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) L’edizione odierna de “La Repubblica” si concentra sulla sfida didegli azzurri contro l’Hellas Verona, valida per la qualificazione in Champions League: “Alla fine di febbraio sembrava una missione quasi impossibile e invece ilha adesso ottime possibilità di portarla a termine: contro tutto e tutti. Le enormiincontrate eobbligano Gattuso e i giocatori a tenere alta la guardia, non deve stupire il clima di concentrazione che regna a, dove al centro dei pensieri c’è ladi, attesa con un mix di determinazione e impazienza. Il morale e la condizione fisica della squadra sono quasi al top”.

