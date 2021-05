Sicurezza e blocco licenziamenti, Landini: “28 maggio presidio davanti Parlamento” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il 28 maggio abbiamo organizzato con Cisl e Uil un presidio davanti al Parlamento su salute e Sicurezza, per la riforma degli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti”. Ad annunciarlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini prima dell’assemblea unitaria a Eboli contro le morti bianche. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il 28abbiamo organizzato con Cisl e Uil unalsu salute e, per la riforma degli ammortizzatori sociali e ildei”. Ad annunciarlo è il segretario generale della Cgil Maurizioprima dell’assemblea unitaria a Eboli contro le morti bianche. L'articolo proviene da Italia Sera.

