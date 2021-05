Semplificazioni, non mediazioni (Di giovedì 20 maggio 2021) Rendite, corporazioni, ambientalisti, soprintendenze, magistrati, giudici amministrativi, benecomunisti, campioni del veto: siamo pronti a rimettere in discussione tutto? Decisivo è un aggettivo solitamente molto abusato sulle pagine dei giornali e raramente ciò che viene descritto come decisivo alla fine si rivela come tale. Da anni, molti di noi sprecano energie per individuare “la settimana decisiva per le riforme”, per circoscrivere “le ore decisive di un leader”, per indicare “il passaggio decisivo per un partito”, salvo poi ricordarci tutti, un minuto dopo aver fissato il momento ultimo per la realizzazione di una qualche trama, che in Italia, quando si parla di riforme, come diceva Flaiano, di solito la linea più breve tra due punti è sempre l’arabesco. La rivoluzione del Pnrr, acronimo orrendo che come sapete sta per Piano nazionale di ripresa e resilienza, è che, per la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) Rendite, corporazioni, ambientalisti, soprintendenze, magistrati, giudici amministrativi, benecomunisti, campioni del veto: siamo pronti a rimettere in discussione tutto? Decisivo è un aggettivo solitamente molto abusato sulle pagine dei giornali e raramente ciò che viene descritto come decisivo alla fine si rivela come tale. Da anni, molti di noi sprecano energie per individuare “la settimana decisiva per le riforme”, per circoscrivere “le ore decisive di un leader”, per indicare “il passaggio decisivo per un partito”, salvo poi ricordarci tutti, un minuto dopo aver fissato il momento ultimo per la realizzazione di una qualche trama, che in Italia, quando si parla di riforme, come diceva Flaiano, di solito la linea più breve tra due punti è sempre l’arabesco. La rivoluzione del Pnrr, acronimo orrendo che come sapete sta per Piano nazionale di ripresa e resilienza, è che, per la ...

Il Superbonus 110% non decolla: subito proroga e semplificazioni PMI.it Semplificazioni, non mediazioni Combattere le vecchie rendite di posizione, le corporazioni conservative, gli ambientalisti ottusi, i benecomunisti incalliti e i pm talebani. Come misurare il coraggio di Draghi nella sua prima sfida ...

