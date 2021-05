"La sitcom è una cosa serissima perché è lo specchio della società. Nel bene e nel male"

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) La, letteralmente ‘situazione comica’, è questione. Soprattutto negli Stati Uniti. Questo spiega, in parte,c’è stata una vera e propria sollevazione popolare del pubblico americano a causa di una presunta carenza di rappresentanza di attori neri in una delle serie di maggior successo statunitensi, Friends. Eppure, abbiamo ragionato con Luca Barra, Professore associato all’Università di Bologna, esperto di media, e in particolare di televisione, e autore di “La. Genere, evoluzione, prospettive”, ci sembra che Friends sia stato uno dei prodotti più progressisti nel suo genere. Mi corregga se sbaglio, Professore. Ma non era in Friends che già vent’anni fa venivano portati in televisione temi come l’utero in affitto, l’omosessualità, la transessualità? “Non sbaglia. Ma va subito chiarito ...