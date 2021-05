Infortuni | protocollo tra Inail e consulenti lavoro per favorire salute e sicurezza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si rafforza la collaborazione trae Consiglio nazionale dell’ordine deidelin materia disul. In occasione del Forum annuale dellasul, organizzato dalla Fondazione studi deidel, è stato presentato ilsiglato dal presidente, Franco Bettoni, e dalla presidente del Consiglio nazionale dell’ordine, Marina Calderone, che impegna le parti nello sviluppo di attività formative e informative perla diffusione delladei lavoratori e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi ...

In occasione del Forum annuale della sicurezza sul lavoro, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, è stato presentato ilsiglato dal presidente Inail, Franco Bettoni, ......di un recente report risulta tra quelle con maggior incidenza dirispetto al rapporto dei lavoratori presenti sul territorio'. Bene pertanto secondo l'esponente del sindacato il '...Roma, 20 mag. (Labitalia) - Si rafforza la collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In occasione del Forum annu ...Illustrato oggi il protocollo siglato dal presidente dell'Inail, Franco Bettoni, e dalla presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Marina Calderone, che "impegna le parti nello svil ...