India, dal Gange continuano a riemergere i corpi di presunte vittime del Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) . La seconda ondata di contagi che ha travolto l'India potrebbe aver lasciato migliaia di vittime mai conteggiate nei bilanci ufficiali: il Gange, infatti, ogni giorno continua a restituire i corpi di persone che si presume siano morte di Covid e siano poi state abbandonate in acqua. Il Gange, fiume sacro Indiano, continua a restituire tutti i giorni i cadaveri di quelle che si presumono possano essere vittime del Covid-19 mai incluse nei "bilanci" ufficiali della pandemia: dall'inizio dell'emergenza sanitaria infatti i morti segnalati dalle autorità sanitarie sono stati oltre 283 mila mentre i contagi più di 25 milioni, anche se i numeri reali della catastrofe sono certamente molto più alti soprattutto a causa della violenza della ...

