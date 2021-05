Il Corriere, stasera in prima tv, una meditazione sulla vecchiaia firmata Clint Eastwood (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si è fatto in tempo a salutare il ritorno davanti alla macchina da presa nel 2018 dell’allora ottantottenne Clint Eastwood con Il Corriere – The Mule, che subito dopo l’attore e regista americano non solo ha sfornato un altro film solo diretto, Richard Jewell, uscito nel 2019, ma ne ha addirittura preparato un altro ancora, Cry Macho, uscita programmata il 22 ottobre prossimo, che lo vedrà nuovamente protagonista oltre che regista, nella parte di un ex cowboy da rodeo incaricato dal suo vecchio boss di riportargli dal Messico il figlio. Questo per dire che è ormai diventata impropria la formula “testamento spirituale” che spettatori e critici si ostinano ad applicare a ogni nuovo film di Eastwood – sempre pensando sia l’ultimo – almeno dai tempi del capolavoro Gran Torino del 2008, che forse all’epoca lui ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si è fatto in tempo a salutare il ritorno davanti alla macchina da presa nel 2018 dell’allora ottantottennecon Il– The Mule, che subito dopo l’attore e regista americano non solo ha sfornato un altro film solo diretto, Richard Jewell, uscito nel 2019, ma ne ha addirittura preparato un altro ancora, Cry Macho, uscita programmata il 22 ottobre prossimo, che lo vedrà nuovamente protagonista oltre che regista, nella parte di un ex cowboy da rodeo incaricato dal suo vecchio boss di riportargli dal Messico il figlio. Questo per dire che è ormai diventata impropria la formula “testamento spirituale” che spettatori e critici si ostinano ad applicare a ogni nuovo film di– sempre pensando sia l’ultimo – almeno dai tempi del capolavoro Gran Torino del 2008, che forse all’epoca lui ...

tancredipalmeri : Giuro, e non sono ironico, che ho creduto il Corriere dello Sport avesse twittato stasera la prima pagina di ieri - BookshireLibri : Il corriere (The Mule): trama e trailer del film stasera in tv - SoloLibri : Il corriere (The Mule): trama e trailer del film stasera in tv: ?? @FOLLOWTHEBOOKS_ #IlCorriere #film #StaseraInTv ? - Rob4710 : @OttoemezzoTW @AgenziaCoesione @mara_carfagna @beppesevergnini @Corriere @a_padellaro @fattoquotidiano @La7tv Stase… - doremifa08 : @OttoemezzoTW @AgenziaCoesione @mara_carfagna @beppesevergnini @Corriere @a_padellaro @fattoquotidiano @La7tv E con… -