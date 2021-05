"Evidente". Secondo di silenzio e occhi sbarrati; Cacciari sconcerta la Gruber | Video (Di giovedì 20 maggio 2021) "Una proposta di una equità Evidente". Massimo Cacciari dice sì alla proposta di Enrico Letta di tassare le eredità sopra i 5 milioni di euro e Lilli Gruber lo ascolta in silenzio, con gli occhi sbarrati, forse stupita dalla apertura del filosofo. A Otto e mezzo su La7 si parla di tassa di successione, con il segretario del Pd che ha avanzato l'ipotesi di ricavare un "tesoretto", una dote da 10mila euro a testa per i 18enni meno abbienti. "Allucinante", l'ha definita Matteo Salvini, in una nuova schermaglia ravvicinata tra i due alleati di governo per caso, Pd e Lega. E lo stesso premier Mario Draghi, tra l'imbarazzato e lo stizzito, ha ricordato a Letta che "non è il momento per nuove tasse". Questione di saggezza politica elementare, dopo un anno di sacrifici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Una proposta di una equità". Massimodice sì alla proposta di Enrico Letta di tassare le eredità sopra i 5 milioni di euro e Lillilo ascolta in, con gli, forse stupita dalla apertura del filosofo. A Otto e mezzo su La7 si parla di tassa di successione, con il segretario del Pd che ha avanzato l'ipotesi di ricavare un "tesoretto", una dote da 10mila euro a testa per i 18enni meno abbienti. "Allucinante", l'ha definita Matteo Salvini, in una nuova schermaglia ravvicinata tra i due alleati di governo per caso, Pd e Lega. E lo stesso premier Mario Draghi, tra l'imbarazzato e lo stizzito, ha ricordato a Letta che "non è il momento per nuove tasse". Questione di saggezza politica elementare, dopo un anno di sacrifici ...

