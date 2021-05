DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | attaccano Nibali e Ciccone Magrini | “Vincenzo inventerà ancora”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO: “L’ATTACCO DIUNA FORZATURA, MA STA BENE” CLASSIFICA GENERALEL’URLO DI: 7” PER GRIDARE CHE ILNON E’ FINITO LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI:GUADAGNA 7? L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI L’ATTACCO DI COPPIA DIE CICCONI, IL CORAGGIO DI PROVARCI TUTTE LE CLASSIFICHE DELVIDEO DELL’ATTACCO DI17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, ...