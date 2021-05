Cercano impiego ma poi spariscono, con la pandemia è boom del ‘ghosting’ (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’anno della pandemia ‘il ghosting’ si è fatto strada nel mondo del lavoro. È quanto emerge da uno studio di Indeed – portale numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro – sul mercato statunitense. Il termine ‘ghosting’ ha preso piede nel mondo dell’online dating e in generale delle relazioni personali per descrivere l’atteggiamento di quelle persone “che spariscono da una relazione senza lasciar traccia”. In ambito lavorativo, si intende la ‘scomparsa’ di uno dei due partecipanti al processo di recruitment. Se nel 2019, il fenomeno del ghosting nel mondo del recruitment era abbastanza contenuto e riguardava soprattutto i candidati, nel 2020 si è iniziato a registrare un trend crescente e a doppio senso, con episodi frequenti anche da parte dei datori di lavoro. Secondo quanto emerge da un sondaggio che ha coinvolto 500 persone ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’anno della‘il ghosting’ si è fatto strada nel mondo del lavoro. È quanto emerge da uno studio di Indeed – portale numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro – sul mercato statunitense. Il termineha preso piede nel mondo dell’online dating e in generale delle relazioni personali per descrivere l’atteggiamento di quelle persone “cheda una relazione senza lasciar traccia”. In ambito lavorativo, si intende la ‘scomparsa’ di uno dei due partecipanti al processo di recruitment. Se nel 2019, il fenomeno del ghosting nel mondo del recruitment era abbastanza contenuto e riguardava soprattutto i candidati, nel 2020 si è iniziato a registrare un trend crescente e a doppio senso, con episodi frequenti anche da parte dei datori di lavoro. Secondo quanto emerge da un sondaggio che ha coinvolto 500 persone ...

